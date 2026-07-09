МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт с жителями города, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.

"Сотрудник ТЦК (военкомата - ред.), который ударил мужчину в начале вчерашнего конфликта во Львове, из-за чего затем начался бунт гражданских, - это местный тренер по единоборствам Роман Удут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.