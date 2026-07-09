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Устроивший драку сотрудник ТЦК во Львове оказался тренером по единоборствам - РИА Новости, 09.07.2026
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13:01 09.07.2026
Устроивший драку сотрудник ТЦК во Львове оказался тренером по единоборствам

Страна.ua: военком, ударивший мужчину, оказался тренером по единоборствам

© Фото : СоцсетиСтихийный бунт против ТЦК во Львове
Стихийный бунт против ТЦК во Львове - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Соцсети
Стихийный бунт против ТЦК во Львове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
  • Сотрудник военкомата, который ударил мужчину и спровоцировал конфликт, — местный тренер по единоборствам Роман Удут.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове на западе Украины, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт с жителями города, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные сообщества.
Ранее издание сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
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"Сотрудник ТЦК (военкомата - ред.), который ударил мужчину в начале вчерашнего конфликта во Львове, из-за чего затем начался бунт гражданских, - это местный тренер по единоборствам Роман Удут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также, по сообщениям издания "Страна.ua", мужчина может не являться военным, а просто помогает ловить людей за деньги.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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