Лувр временно сократит часы работы из-за сильной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лувр сократит часы работы из-за аномальной жары во Франции.
- В период с 10 по 13 июля включительно музей будет закрываться в 16:00 вместо 18:00.
ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Лувр сообщил, что сократит часы работы на несколько дней из-за аномальной жары, накрывшей Францию.
"В связи с сильной жарой музей Лувр в исключительном порядке меняет часы работы и будет закрываться в 16 часов (вместо 18.00 - ред.) в период с пятницы, 10 июля, до понедельника, 13 июля, включительно", - говорится в заявлении учреждения в соцсети X.
Отмечается, что находящийся под управлением Лувра музей Эжена Делакруа также будет временно работать по этому графику.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.