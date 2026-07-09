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Россиян предупредили о схеме мошенников с "подарками" в день рождения - РИА Новости, 09.07.2026
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12:28 09.07.2026
Россиян предупредили о схеме мошенников с "подарками" в день рождения

Лопатин: мошенники крадут данные россиян через "подарки" в день рождения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В день рождения россияне чаще становятся жертвами мошенников, которые крадут данные банковских карт, пообещал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.
  • Злоумышленники маскируются под популярные сервисы и используют узнаваемый дизайн, чтобы создать поддельные сайты и письма, которые сложно отличить от настоящих.
  • Эксперт советует проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних сайтах, а в случае сомнений обращаться в официальные приложения или службу поддержки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне в день рождения чаще становятся жертвами мошенников, которые обещают "подарки" от банков и магазинов и таким образом крадут данные карт, предупредил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин.
"Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется", - сказал Лопатин "Газете.Ru".
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По словам эксперта, мошенники рассчитывают на доверие и праздничное настроение: в день рождения человек ждет поздравлений и может менее критично отнестись к письму.
Злоумышленники используют узнаваемый дизайн и логотипы, поэтому отличить подделку от настоящего письма бывает непросто, отметил Лопатин. Он добавил, что мошенники маскируются под любые популярные сервисы - маркетплейсы, банки, операторов.
Эксперт советует проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних сайтах.
"Если у клиента действительно есть бонус, он отображается в личном кабинете. Для его получения не нужно переходить на сторонние сайты и вводить данные карты", - отметил специалист.
При сомнениях Лопатин советует проверять информацию через официальные приложения или службу поддержки. Если данные карты уже введены, нужно немедленно заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк и оператору, заключил эксперт.
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