Россиян предупредили о схеме мошенников с "подарками" в день рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ В день рождения россияне чаще становятся жертвами мошенников, которые крадут данные банковских карт, пообещал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

Злоумышленники маскируются под популярные сервисы и используют узнаваемый дизайн, чтобы создать поддельные сайты и письма, которые сложно отличить от настоящих.

Эксперт советует проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних сайтах, а в случае сомнений обращаться в официальные приложения или службу поддержки.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне в день рождения чаще становятся жертвами мошенников, которые обещают "подарки" от банков и магазинов и таким образом крадут данные карт, предупредил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин.

"Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется", - сказал Лопатин "Газете.Ru"

По словам эксперта, мошенники рассчитывают на доверие и праздничное настроение: в день рождения человек ждет поздравлений и может менее критично отнестись к письму.

Злоумышленники используют узнаваемый дизайн и логотипы, поэтому отличить подделку от настоящего письма бывает непросто, отметил Лопатин. Он добавил, что мошенники маскируются под любые популярные сервисы - маркетплейсы, банки, операторов.

Эксперт советует проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних сайтах.

"Если у клиента действительно есть бонус, он отображается в личном кабинете. Для его получения не нужно переходить на сторонние сайты и вводить данные карты", - отметил специалист.