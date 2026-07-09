Лодка с пятью людьми перевернулась на реке в Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Алдан в Якутии перевернулась моторная лодка «Обь».
- Один человек сумел самостоятельно выбраться на берег, судьба четырех других пассажиров остается неизвестной.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Лодка с пятью людьми перевернулась на реке Алдан в Якутии, один человек сумел выбраться на берег самостоятельно, судьба остальных остается неизвестной, сообщила служба спасения региона в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 16.37 часов поступило сообщение о происшествии на реке Алдан. По данным начальника Алданского поисково-спасательного отряда, примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян произошло опрокидывание моторной лодки "Обь". На борту лодки находились пять человек. Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег. Судьба остальных четырех пассажиров остается неизвестной", - говорится в сообщении ведомства.
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