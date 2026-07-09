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Ливень в Москве может привести к изменению расписания полетов - РИА Новости, 09.07.2026
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23:01 09.07.2026
Ливень в Москве может привести к изменению расписания полетов

Минтранс: гроза и ливень в Москве могут повлиять на расписание полетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском регионе с ночи на пятницу до конца выходных ожидаются ливень, гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.
  • Погодные условия могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов.
  • Минтранс РФ рекомендовал пассажирам следить за актуальной информацией о рейсе и продумать путь до аэропорта из-за возможных затруднений на дорогах.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ливень и гроза в московском регионе, которые, как ожидается, продлятся с ночи на пятницу до конца выходных, могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов, сообщил Минтранс РФ.
"В ночь на пятницу, 10 июля, и до конца выходных в Москве ожидается дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме, для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, отметили в Минтрансе.
Министерство рекомендовало пассажирам следить за актуальной информацией о рейсе с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, а также продумать путь до аэропорта вылета, так как из-за непогоды движение на автомобильных дорогах может быть затруднено.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора. Безопасность полетов – абсолютный приоритет для всех служб", - подчеркнули в Минтрансе.
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