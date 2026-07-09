Миротворцы ООН усилили присутствие на юге Ливана на фоне затишья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) увеличили оперативную активность на юге страны на фоне снижения уровня эскалации вооруженного конфликта.
- Миротворцы усиливают свое присутствие в деревнях, куда возвращаются семьи, чтобы помочь закрепить относительную стабильность.
- Несмотря на снижение уровня насилия, ситуация остается напряженной, и в UNIFIL считают диалог, координацию и продолжение оперативной деятельности ключевыми условиями для снижения напряженности и восстановления стабильности в регионе.
БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) постепенно увеличили оперативную активность на юге страны на фоне снижения уровня эскалации вооруженного конфликта, говорится в заявлении миссии.
"В свете недавнего снижения уровня насилия UNIFIL смогла постепенно увеличить свою оперативную деятельность в различных районах юга Ливана", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, с началом возвращения семей в свои деревни миротворцы усиливают свое присутствие, чтобы помочь закрепить относительную стабильность, достигнутую за последние недели.
В миссии отметили, что миротворцы продолжают следить за развитием ситуации, поддерживать контакты со сторонами конфликта и по возможности помогать местным общинам, в том числе в ремонте поврежденных дорог и другой инфраструктуры.
При этом в заявлении подчеркивается, что, несмотря на снижение уровня насилия с конца июня, ситуация остается напряженной. В UNIFIL считают, что диалог, координация и продолжение оперативной деятельности остаются ключевыми условиями для снижения напряженности и восстановления стабильности в регионе.