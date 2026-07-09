Миротворцы ООН усилили присутствие на юге Ливана на фоне затишья

Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото

Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем

© AP Photo / Ariel Schalit Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) увеличили оперативную активность на юге страны на фоне снижения уровня эскалации вооруженного конфликта.

Миротворцы усиливают свое присутствие в деревнях, куда возвращаются семьи, чтобы помочь закрепить относительную стабильность.

Несмотря на снижение уровня насилия, ситуация остается напряженной, и в UNIFIL считают диалог, координацию и продолжение оперативной деятельности ключевыми условиями для снижения напряженности и восстановления стабильности в регионе.

БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) постепенно увеличили оперативную активность на юге страны на фоне снижения уровня эскалации вооруженного конфликта, говорится в заявлении миссии.

"В свете недавнего снижения уровня насилия UNIFIL смогла постепенно увеличить свою оперативную деятельность в различных районах юга Ливана", - написано в заявлении.

Согласно коммюнике, с началом возвращения семей в свои деревни миротворцы усиливают свое присутствие, чтобы помочь закрепить относительную стабильность, достигнутую за последние недели.

В миссии отметили, что миротворцы продолжают следить за развитием ситуации, поддерживать контакты со сторонами конфликта и по возможности помогать местным общинам, в том числе в ремонте поврежденных дорог и другой инфраструктуры.