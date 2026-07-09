Источник: израильские военные осуществили серию подрывов на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские военные провели серию подрывов в городе Хиям и населенном пункте Тайби на юге Ливана.
- Израильская артиллерия обстреляла окраины населенного пункта Дейр-Сирьян.
БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Израильские военные ночью и утром в четверг осуществили серию мощных подрывов в ряде населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильская армия ночью и на рассвете провела серию подрывов внутри города Хиям. Отзвуки взрывов были слышны в разных районах юга Ливана", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, первый мощный взрыв прогремел после полуночи, с интервалом в два часа последовали еще четыре аналогичных взрыва, вызванных новыми подрывными работами израильских военных внутри города.
Источник добавил, что взрывы также фиксировались в населенном пункте Тайби. Одновременно израильская артиллерия обстреляла окраины населенного пункта Дейр-Сирьян.
Израильские военные с начала конфликта 2 марта регулярно проводят минирование и подрывы домов в ливанских приграничных населенных пунктах. По данным местных муниципалитетов, инфраструктура многих поселений в приграничной зоне разрушена на 70-80%.