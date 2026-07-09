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Источник: израильские военные осуществили серию подрывов на юге Ливана - РИА Новости, 09.07.2026
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11:37 09.07.2026
Источник: израильские военные осуществили серию подрывов на юге Ливана

РИА Новости: израильские военные осуществили серию мощных подрывов на юге Ливана

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские военные провели серию подрывов в городе Хиям и населенном пункте Тайби на юге Ливана.
  • Израильская артиллерия обстреляла окраины населенного пункта Дейр-Сирьян.
БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Израильские военные ночью и утром в четверг осуществили серию мощных подрывов в ряде населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильская армия ночью и на рассвете провела серию подрывов внутри города Хиям. Отзвуки взрывов были слышны в разных районах юга Ливана", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, первый мощный взрыв прогремел после полуночи, с интервалом в два часа последовали еще четыре аналогичных взрыва, вызванных новыми подрывными работами израильских военных внутри города.
Источник добавил, что взрывы также фиксировались в населенном пункте Тайби. Одновременно израильская артиллерия обстреляла окраины населенного пункта Дейр-Сирьян.
Израильские военные с начала конфликта 2 марта регулярно проводят минирование и подрывы домов в ливанских приграничных населенных пунктах. По данным местных муниципалитетов, инфраструктура многих поселений в приграничной зоне разрушена на 70-80%.
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