Источник: израильские военные осуществили серию подрывов на юге Ливана

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Baz Ratner Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские военные провели серию подрывов в городе Хиям и населенном пункте Тайби на юге Ливана.

Израильская артиллерия обстреляла окраины населенного пункта Дейр-Сирьян.

БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Израильские военные ночью и утром в четверг осуществили серию мощных подрывов в ряде населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Израильская армия ночью и на рассвете провела серию подрывов внутри города Хиям. Отзвуки взрывов были слышны в разных районах юга Ливана", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, первый мощный взрыв прогремел после полуночи, с интервалом в два часа последовали еще четыре аналогичных взрыва, вызванных новыми подрывными работами израильских военных внутри города.

Источник добавил, что взрывы также фиксировались в населенном пункте Тайби. Одновременно израильская артиллерия обстреляла окраины населенного пункта Дейр-Сирьян.