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ВСУ не дают жителям эвакуироваться из Константиновки, рассказали бойцы - РИА Новости, 09.07.2026
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13:19 09.07.2026
ВСУ не дают жителям эвакуироваться из Константиновки, рассказали бойцы

Лис: ВСУ не дают мирным жителям эвакуироваться из Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Лис сообщил, что ВСУ не предоставляют зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. ВСУ не предоставляют зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан из Константиновки и не выпускают их, даже если люди идут с белым флагом, сообщил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.
«
"Врагу без разницы, он не делает различия между военнослужащими и мирными жителями. Поэтому любая эвакуация просчитывается. Нет, будем говорить, понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. Вы даже можете по видео увидеть, что мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей", - приводит слова Лиса Минобороны РФ.
По его оценкам, мирных жителей в Константиновке остается много. К тем, кто решил остаться и дождаться российских военных, ВСУ относятся особенно плохо, отметил Лис. В то же время, российские штурмовые отряды стараются по возможности эвакуировать гражданских.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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