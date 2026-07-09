ВСУ не дают жителям эвакуироваться из Константиновки, рассказали бойцы

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"Врагу без разницы, он не делает различия между военнослужащими и мирными жителями. Поэтому любая эвакуация просчитывается. Нет, будем говорить, понимания, что враг выпустит мирных жителей, даже если они идут с белым флагом в нашу сторону. Вы даже можете по видео увидеть, что мирным жителям приходится тяжело. Никаких зеленых коридоров враг не предоставляет для мирных жителей", - приводит слова Лиса Минобороны РФ.