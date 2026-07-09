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Комбат "Запада" рассказал об остатках ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 09.07.2026
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13:28 09.07.2026 (обновлено: 13:29 09.07.2026)
Комбат "Запада" рассказал об остатках ВСУ в Красном Лимане

Скорпион: остатки ВСУ в Красном Лимане не сопротивляются, сидят в подвалах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир батальона 36-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным Скорпион сообщил, что у ВСУ в Красном Лимане осталось очень мало личного состава.
  • Российские войска продвигаются и зачищают город от боевиков, предлагая противнику сдаться.
  • ВСУ пытаются оказывать давление с помощью «дронов-ждунов», ловушек и растяжек, но российские военнослужащие подготовлены к встрече с такими препятствиями.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Очень мало личного состава осталось у ВСУ в Красном Лимане, сопротивления боевики не оказывают, лишь трусливо сидят в подвалах, сообщил командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Скорпион.
"На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает", - приводит слова Скорпиона Минобороны РФ.
В то же время, личный состав ВС РФ уверенно продвигается и зачищает город от боевиков. Перед зачисткой российские бойцы всегда предлагают противнику сдаться, рассказал Скорпион и отметил, что иногда солдаты ВСУ принимают такое предложение.
"Как показывает уже практика, личного состава у противника осталось действительно очень мало", - добавил комбат.
Он уточнил что единственное давление, какое еще пытаются оказывать ВСУ – это "дроны-ждуны", ловушки и растяжки. Однако российские военнослужащие подготовлены к встрече с такими препятствиями и либо расстреливают их самостоятельно, либо уничтожают с помощью сбросов гранат с дронов.
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