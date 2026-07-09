Краткий пересказ от РИА ИИ Командир батальона 36-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным Скорпион сообщил, что у ВСУ в Красном Лимане осталось очень мало личного состава.

Российские войска продвигаются и зачищают город от боевиков, предлагая противнику сдаться.

ВСУ пытаются оказывать давление с помощью «дронов-ждунов», ловушек и растяжек, но российские военнослужащие подготовлены к встрече с такими препятствиями.

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Очень мало личного состава осталось у ВСУ в Красном Лимане, сопротивления боевики не оказывают, лишь трусливо сидят в подвалах, сообщил командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Скорпион.

"На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает", - приводит слова Скорпиона Минобороны РФ.

В то же время, личный состав ВС РФ уверенно продвигается и зачищает город от боевиков. Перед зачисткой российские бойцы всегда предлагают противнику сдаться, рассказал Скорпион и отметил, что иногда солдаты ВСУ принимают такое предложение.

"Как показывает уже практика, личного состава у противника осталось действительно очень мало", - добавил комбат.