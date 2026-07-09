Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Красном Лимане за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска завершают разгром разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане.
- За сутки в Красном Лимане уничтожены более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские войска завершают разгром разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане, за сутки уничтожены более 15 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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