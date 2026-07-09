Лихачев рассказал, когда завезут ядерное топливо на АЭС "Эль-Дабаа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первое ядерное топливо планируется завезти на энергоблок №1 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте в первой половине 2027 года.
- После загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 состоится его физический пуск, затем мощность реакторной установки будут постепенно повышать и проведут энергетический пуск.
- АЭС «Эль-Дабаа» будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, общая установленная электрическая мощность станции составит почти 4,8 гигаватта.
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Первое ядерное топливо планируется завезти на энергоблок №1 строящейся с участием России АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в первой половине 2027 года, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вместе с египетскими партнерами прикладываем все усилия, чтобы обеспечить готовность площадки к доставке первого ядерного топлива уже в следующем году, в первой половине 2027 года", - сказал Лихачев в четверг на торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа".
После загрузки ядерного топлива в реактор состоится его физический пуск, в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Далее мощность реакторной установки будут постепенно повышать. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Посол в Египте рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа"
8 февраля, 13:02