"Росатом" и Египет обсуждают проекты новых блоков АЭС, сообщил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» обсуждает с Египтом строительство новых энергоблоков АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучих.
- Рассматривается возможность строительства центра ядерной медицины в Египте с участием «Росатома».
- АЭС «Эль-Дабаа» будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 и начнет работу первого энергоблока в 2028 году.
КАИР, 9 июл - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Египтом строительство новых энергоблоков АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучих, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"И сегодня с нами правительство (Египта - ред.) обсуждает и создание новых блоков, дополнительных к законтрактованным проектом "Эль-Дабаа", совместную работу по малым, в том числе плавучим атомным электростанциям", - сказал Лихачев журналистам в четверг в рамках торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа". Также обсуждается возможность строительства центра ядерной медицины в Египте с участием "Росатома", добавил Лихачев.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Начало работы первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" намечено на 2028 год.