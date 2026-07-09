"Росатом" и Египет обсуждают проекты новых блоков АЭС, сообщил Лихачев

АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Начало работы первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" намечено на 2028 год.