Лихачев рассказал о первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте начнет работу в 2028 году, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
- После загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №2 состоится его физический пуск, затем мощность реакторной установки будут постепенно повышать, а вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.
- АЭС «Эль-Дабаа» будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, общая установленная электрическая мощность станции составит почти 4,8 гигаватта.
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнет работу в 2028 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вместе с египетскими партнерами прикладываем все усилия, чтобы обеспечить... подключение энергоблока к сети в 2028 году", - сказал Лихачев в четверг на торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа".
После загрузки ядерного топлива в реактор состоится его физический пуск, в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Далее мощность реакторной установки будут постепенно повышать. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Посол в Египте рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа"
8 февраля, 13:02