Лихачев рассказал о первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте начнет работу в 2028 году, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

После загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №2 состоится его физический пуск, затем мощность реакторной установки будут постепенно повышать, а вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.

АЭС «Эль-Дабаа» будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, общая установленная электрическая мощность станции составит почти 4,8 гигаватта.

КАИР, 9 июл - РИА Новости. Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнет работу в 2028 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Вместе с египетскими партнерами прикладываем все усилия, чтобы обеспечить... подключение энергоблока к сети в 2028 году", - сказал Лихачев в четверг на торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа ".

После загрузки ядерного топлива в реактор состоится его физический пуск, в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Далее мощность реакторной установки будут постепенно повышать. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.