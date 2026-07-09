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Лихачев рассказал о первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 09.07.2026
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16:02 09.07.2026 (обновлено: 16:03 09.07.2026)
Лихачев рассказал о первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"

Лихачев: первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" начнет работу в 2028 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте начнет работу в 2028 году, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
  • После загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №2 состоится его физический пуск, затем мощность реакторной установки будут постепенно повышать, а вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.
  • АЭС «Эль-Дабаа» будет включать четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, общая установленная электрическая мощность станции составит почти 4,8 гигаватта.
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Первый энергоблок строящейся с участием России АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнет работу в 2028 году, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вместе с египетскими партнерами прикладываем все усилия, чтобы обеспечить... подключение энергоблока к сети в 2028 году", - сказал Лихачев в четверг на торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа".
После загрузки ядерного топлива в реактор состоится его физический пуск, в реакторе начнется управляемая цепная ядерная реакция. Далее мощность реакторной установки будут постепенно повышать. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Египта.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
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