В Минфине рассказали, какие налоговые льготы есть у российских пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Граждане пенсионного и предпенсионного возраста в России освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место.

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться налоговым вычетом по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

Государственные пенсии и социальные доплаты к ним не облагаются НДФЛ.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста имеют ряд налоговых льгот: они могут не платить налог на имущество по одному из объектов каждого вида и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок, при этом их пенсии и социальные доплаты не облагаются НДФЛ, рассказали РИА Новости в Минфине России.

"В настоящее время для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Так, данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место", - перечислили в ведомстве.

При наличии двух объектов одного и того же вида льгота будет применена к объекту с большей суммой налога. Если необходимо применить льготу к другому объекту, следует подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ, отметили в министерстве.

Кроме того, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста вправе применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади одного земельного участка.

"Если площадь участка не превышает шести соток, земельный налог не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается только в отношении площади, превышающей этот размер", - пояснили в ведомстве.

Минфине также подчеркнули, что государственные пенсии и социальные доплаты к ним не облагаются НДФЛ.

"Помимо этого, пенсионеры имеют право переносить остаток имущественного налогового вычета (при покупке жилья или строительстве) на три предшествующих календарных года. Эта мера позволяет вернуть уплаченный ранее НДФЛ", - отметили там.