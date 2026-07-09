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В Минфине рассказали, какие налоговые льготы есть у российских пенсионеров - РИА Новости, 09.07.2026
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00:46 09.07.2026
В Минфине рассказали, какие налоговые льготы есть у российских пенсионеров

Минфин: пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане пенсионного и предпенсионного возраста в России освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место.
  • Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться налоговым вычетом по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.
  • Государственные пенсии и социальные доплаты к ним не облагаются НДФЛ.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста имеют ряд налоговых льгот: они могут не платить налог на имущество по одному из объектов каждого вида и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок, при этом их пенсии и социальные доплаты не облагаются НДФЛ, рассказали РИА Новости в Минфине России.
"В настоящее время для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Так, данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место", - перечислили в ведомстве.
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При наличии двух объектов одного и того же вида льгота будет применена к объекту с большей суммой налога. Если необходимо применить льготу к другому объекту, следует подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ, отметили в министерстве.
Кроме того, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста вправе применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади одного земельного участка.
"Если площадь участка не превышает шести соток, земельный налог не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается только в отношении площади, превышающей этот размер", - пояснили в ведомстве.
В Минфине также подчеркнули, что государственные пенсии и социальные доплаты к ним не облагаются НДФЛ.
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"Помимо этого, пенсионеры имеют право переносить остаток имущественного налогового вычета (при покупке жилья или строительстве) на три предшествующих календарных года. Эта мера позволяет вернуть уплаченный ранее НДФЛ", - отметили там.
При этом российские регионы вправе вводить дополнительные налоговые льготы, в частности по транспортному налогу. Узнать, какие льготы действуют в конкретном регионе, можно в том числе с помощью сервиса ФНС России, добавили в министерстве.
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