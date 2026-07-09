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Лерчек проходит пятый курс таргетной терапии - РИА Новости, 09.07.2026
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23:08 09.07.2026 (обновлено: 23:10 09.07.2026)
Лерчек проходит пятый курс таргетной терапии

Сквиччиарини: Лерчек проходит пятый курс таргетной терапии рака

© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Luis Squicciarini
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностирован рак желудка четвертой стадии.
  • После восьми курсов химиотерапии Валерия Чекалина проходит пятый курс таргетной терапии.
  • Во время таргетной терапии у Чекалиной возникли побочные эффекты, но также начались улучшения зрения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит пятый курс таргетной терапии после восьми курсов химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
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"Сегодня мы с госпитализацией в клинике для прохождения таргетного лечения. Это наша 5 капельница. Химий было всего 8", - написал Сквиччиарини на платформе "Макс".
Он отметил, что препарат для таргетной терапии "очень токсичный", из-за чего у Чекалиной возникают побочные эффекты. По словам Сквиччиарини, во время первого курса у блогера развилась аллергическая реакция с отеком, сопровождавшаяся затруднением дыхания.
Сквиччиарини также сообщил, что врачи изменили схему введения препарата. По его словам, во время первой капельницы у Чекалиной появились признаки улучшения зрения.
"У Леры начались улучшения на глаз, пятна на правом глазу из-за метастаз в коре головного мозга уменьшились. И она начала видеть лучше", - написал он.
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Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что прокуратура направила в суд обращение заявителя с требованием провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Чекалиной. В пятницу суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении производства по уголовному делу блогера, сообщал РИА Новости участник процесса.
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