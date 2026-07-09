Лерчек проходит пятый курс таргетной терапии

Краткий пересказ от РИА ИИ У блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностирован рак желудка четвертой стадии.

После восьми курсов химиотерапии Валерия Чекалина проходит пятый курс таргетной терапии.

Во время таргетной терапии у Чекалиной возникли побочные эффекты, но также начались улучшения зрения.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит пятый курс таргетной терапии после восьми курсов химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

"Сегодня мы с госпитализацией в клинике для прохождения таргетного лечения. Это наша 5 капельница. Химий было всего 8", - написал Сквиччиарини на платформе "Макс".

Он отметил, что препарат для таргетной терапии "очень токсичный", из-за чего у Чекалиной возникают побочные эффекты. По словам Сквиччиарини, во время первого курса у блогера развилась аллергическая реакция с отеком, сопровождавшаяся затруднением дыхания.

Сквиччиарини также сообщил, что врачи изменили схему введения препарата. По его словам, во время первой капельницы у Чекалиной появились признаки улучшения зрения.

"У Леры начались улучшения на глаз, пятна на правом глазу из-за метастаз в коре головного мозга уменьшились. И она начала видеть лучше", - написал он.

Блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Ранее Гагаринский суд Москвы выделил уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до ее выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без получения специального разрешения.