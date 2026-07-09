Блогер Лерчек запустила бренд нижнего белья

Краткий пересказ от РИА ИИ У Валерии Чекалина (Лерчек) диагностировали рак желудка четвертой стадии, и она фигурирует в уголовном деле о незаконном выводе средств за границу.

Лерчек представила свой бренд нижнего белья.

На сайте магазина Лерчек представлены трусы-стринги, топы, базовый набор белья, боди и футболки.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии и которая фигурирует в уголовном деле о незаконном выводе средств за границу, представила свой бренд нижнего белья, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив сайт магазина Чекалиной LEA.

Блогер опубликовала видеоролик на своей странице в Instagram*, на котором она вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини позирует для камер, демонстрируя линейку нижнего белья собственного производства.

"Вы можете поздравить нашу семью с еще одним нашим ребенком", - подписала она ролик.

На сайте магазина представлены трусы-стринги стоимостью 1590 рублей, топ за 1999 рублей и базовый набор белья за 3490 рублей. Помимо коллекции нижнего белья, Лерчек продает под брендом боди стоимостью 4490 рублей в черном и белом цветах, а также футболки по той же цене.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Ранее Гагаринский суд Москвы выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Лерчек в отдельное производство и приостановил его до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без получения специального разрешения.