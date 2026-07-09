Суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по делу Чекалиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу блогера Лерчек о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Вопрос участия Лерчек в судебном заседании будет решен после ее очередного сеанса таргетной терапии.

Суд также рассмотрит вопрос о ее переезде, так как закончился срок договора об аренде дома.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд в Москве в пятницу рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу блогера Лерчек (Валерий Чекалиной) о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, рассказал РИА Новости участник процесса.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

"В пятницу будет рассмотрен вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу Чекалиной ", - сказал собеседник агентства.

Вопрос ее участия в судебном заседании будет решен после очередного сеанса таргетной терапии, назначенного на четверг, 9 июля, добавил собеседник.

Кроме того, участник процесса ранее сообщил агентству, что в пятницу суд также рассмотрит вопрос о ее переезде, поскольку закончился срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий.