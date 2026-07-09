Суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по делу Чекалиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу блогера Лерчек о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
- Вопрос участия Лерчек в судебном заседании будет решен после ее очередного сеанса таргетной терапии.
- Суд также рассмотрит вопрос о ее переезде, так как закончился срок договора об аренде дома.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд в Москве в пятницу рассмотрит вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу блогера Лерчек (Валерий Чекалиной) о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, рассказал РИА Новости участник процесса.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
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"В пятницу будет рассмотрен вопрос о возобновлении процесса по уголовному делу Чекалиной", - сказал собеседник агентства.
Вопрос ее участия в судебном заседании будет решен после очередного сеанса таргетной терапии, назначенного на четверг, 9 июля, добавил собеседник.
Кроме того, участник процесса ранее сообщил агентству, что в пятницу суд также рассмотрит вопрос о ее переезде, поскольку закончился срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий.
По версии следствия, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, а бывший супруг Чекалиной осужден на 7 лет.
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