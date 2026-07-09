Президент Мозамбика примет участие в третьем саммите Россия – Африка

МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который состоится в октябре в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.