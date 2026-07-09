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Президент Мозамбика примет участие в третьем саммите Россия – Африка - РИА Новости, 09.07.2026
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19:32 09.07.2026 (обновлено: 19:38 09.07.2026)
Президент Мозамбика примет участие в третьем саммите Россия – Африка

Лавров: Шапу примет участи в третьем саммите Россия – Африка в октябре

© Фото : Мауро ВомбеПрезидент Мозамбика Даниэль Шапу
Президент Мозамбика Даниэль Шапу - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Мауро Вомбе
Президент Мозамбика Даниэль Шапу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу примет участие в третьем саммите Россия — Африка в октябре в Москве.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который состоится в октябре в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы признательны президенту Шапу за то, что он принял приглашение президента (РФ Владимира - ред.) Путина принять участие в саммите Россия-Африка… Продолжим наш диалог с мозамбикскими друзьями на полях этого мероприятия", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Марией Лукаш.
Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.
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МозамбикРоссияАфрикаСергей ЛавровМосква
 
 
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