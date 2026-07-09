Президент Мозамбика примет участие в третьем саммите Россия – Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу примет участие в третьем саммите Россия — Африка в октябре в Москве.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который состоится в октябре в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы признательны президенту Шапу за то, что он принял приглашение президента (РФ Владимира - ред.) Путина принять участие в саммите Россия-Африка… Продолжим наш диалог с мозамбикскими друзьями на полях этого мероприятия", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Марией Лукаш.
Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.