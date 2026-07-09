Лавров рассказал, какие договоренности завершат конфликт вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости завершения конфликта вокруг Ирана.
- По его словам, договоренности должны отражать интересы всех стран, которые страдают от влияния конфликта на мировую экономику.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана нужно завершить такими договоренностями, которые будут отражать интересы всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общая позиция относительно событий вокруг Ирана, в Ормузском проливе и, в более широком смысле, в Персидском заливе. Мы исходим из того, что, конечно же, конфликт этот нужно завершать. И завершить его можно только договоренностью, отражающей интересы всех сторон. Не только Ирана, его соседей, США, но всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику от нынешней ситуации", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Мозамбик.