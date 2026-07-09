Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, какие договоренности завершат конфликт вокруг Ирана - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 09.07.2026 (обновлено: 19:35 09.07.2026)
Лавров рассказал, какие договоренности завершат конфликт вокруг Ирана

Лавров: конфликт в Иране нужно завершить договоренностями, которые устроят всех

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости завершения конфликта вокруг Ирана.
  • По его словам, договоренности должны отражать интересы всех стран, которые страдают от влияния конфликта на мировую экономику.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана нужно завершить такими договоренностями, которые будут отражать интересы всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общая позиция относительно событий вокруг Ирана, в Ормузском проливе и, в более широком смысле, в Персидском заливе. Мы исходим из того, что, конечно же, конфликт этот нужно завершать. И завершить его можно только договоренностью, отражающей интересы всех сторон. Не только Ирана, его соседей, США, но всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику от нынешней ситуации", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Мозамбик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
У США есть много способов победить в конфликте с Ираном, утверждает Трамп
Вчера, 09:38
 
В миреИранСергей ЛавровРоссияОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала