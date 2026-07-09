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Лавров поблагодарил Мозамбик за его позицию по Украине - РИА Новости, 09.07.2026
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19:28 09.07.2026 (обновлено: 19:35 09.07.2026)
Лавров поблагодарил Мозамбик за его позицию по Украине

Лавров: Россия признательна Мозамбику за его позицию по Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия признательна Мозамбику за его позицию по Украине на международных площадках.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Россия признательна Мозамбику за его позицию по Украине на международных площадках, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили признательность нашим мозамбикским друзьям за их понимание первопричин конфликта (на Украине - ред.), за их взвешенную, я бы сказал обоснованную, ответственную позицию, которую они по этим вопросами занимают в ООН, не поддерживая замысла Запада украинизировать чуть ли не всю повестку дня Всемирной организации", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.
Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.
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