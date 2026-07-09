Лавров поблагодарил Мозамбик за его позицию по Украине

МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Россия признательна Мозамбику за его позицию по Украине на международных площадках, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.