Лавров поблагодарил Мозамбик за его позицию по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия признательна Мозамбику за его позицию по Украине на международных площадках.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Россия признательна Мозамбику за его позицию по Украине на международных площадках, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили признательность нашим мозамбикским друзьям за их понимание первопричин конфликта (на Украине - ред.), за их взвешенную, я бы сказал обоснованную, ответственную позицию, которую они по этим вопросами занимают в ООН, не поддерживая замысла Запада украинизировать чуть ли не всю повестку дня Всемирной организации", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.
Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.