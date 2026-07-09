Лавров: Россия больше не будет верить в желание Запада вести переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия больше не верит, что Запад хочет вести переговоры по Украине, заявил Лавров.

Он подчеркнул, что там перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы, имитируя готовность к диалогу.

МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл — РИА Новости. Москва больше не будет верить, что Запад хочет вести переговоры по Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.

« "Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.

Лавров подчеркнул, что Запад, имитируя готовность к диалогу по украинскому кризису, перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

Он также отметил, что наемников с Украины стали активно использовать в последних террористических вылазках в Африке.