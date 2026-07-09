Лавров: Россия больше не будет верить в желание Запада вести переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия больше не верит, что Запад хочет вести переговоры по Украине, заявил Лавров.
- Он подчеркнул, что там перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы, имитируя готовность к диалогу.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл — РИА Новости. Москва больше не будет верить, что Запад хочет вести переговоры по Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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"Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
Лавров подчеркнул, что Запад, имитируя готовность к диалогу по украинскому кризису, перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы.
Он также отметил, что наемников с Украины стали активно использовать в последних террористических вылазках в Африке.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу на Даунинг-стрит. По ее итогам они призвали Россию согласиться на прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров линию соприкосновения. Среди условий также была компенсация Киеву ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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