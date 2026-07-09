Лавров: Россия рассмотрит обращение Мозамбика по террористической угрозе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова рассмотреть обращение Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы, заявил Сергей Лавров.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. РФ готова рассмотреть обращение Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Еще одно направление на предстоящий период в наших отношениях стратегического партнерства - это совместная борьба с терроризмом. Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны", - сказал министр после встречи с президентом страны Даниэлем Шапу.