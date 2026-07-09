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Лавров: Россия рассмотрит обращение Мозамбика по террористической угрозе - РИА Новости, 09.07.2026
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17:25 09.07.2026 (обновлено: 17:55 09.07.2026)
Лавров: Россия рассмотрит обращение Мозамбика по террористической угрозе

Лавров: РФ поддержит обращение Мозамбика за помощью в ликвидации терроризма

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова рассмотреть обращение Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы, заявил Сергей Лавров.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. РФ готова рассмотреть обращение Мозамбика о помощи в ликвидации террористической угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Еще одно направление на предстоящий период в наших отношениях стратегического партнерства - это совместная борьба с терроризмом. Россия готова поддерживать обращение наших мозамбикских друзей относительно той поддержки, которую мы можем оказать в ликвидации террористической угрозы, сохраняющейся на севере страны", - сказал министр после встречи с президентом страны Даниэлем Шапу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани
Вчера, 00:51
 
РоссияМозамбикСергей Лавров
 
 
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