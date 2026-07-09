Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту.
- На встрече обсуждалось укрепление связей Мозамбика и России в сфере торговли и технологий.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту.
"Спасибо большое за то, что вы здесь", - обратился Чапо к главе МИД РФ, открывая встречу.
Лавров находится в столице Мозамбика в рамках африканского турне. Ранее на этой неделе глава МИД РФ посетил Эфиопию и Нигер.