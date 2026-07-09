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Лавров встретился с президентом Мозамбика - РИА Новости, 09.07.2026
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17:07 09.07.2026
Лавров встретился с президентом Мозамбика

Лавров встретился с Даниэлем Чапо в Мапуту

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Мозамбик
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Мозамбик - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Мозамбик
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту.
  • На встрече обсуждалось укрепление связей Мозамбика и России в сфере торговли и технологий.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту.
"Спасибо большое за то, что вы здесь", - обратился Чапо к главе МИД РФ, открывая встречу.
По словам Чапо, политические и дипломатические отношения Мозамбика и России - "очень хорошие". На переговорах, добавил он, будет обсуждаться укрепление связей в сфере торговли и технологий.
Лавров находится в столице Мозамбика в рамках африканского турне. Ранее на этой неделе глава МИД РФ посетил Эфиопию и Нигер.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани
Вчера, 00:51
 
МозамбикСергей ЛавровРоссияМапуту
 
 
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