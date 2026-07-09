Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Мозамбик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Мозамбик

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту.

На встрече обсуждалось укрепление связей Мозамбика и России в сфере торговли и технологий.

МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо в Мапуту.

"Спасибо большое за то, что вы здесь", - обратился Чапо к главе МИД РФ, открывая встречу.

По словам Чапо, политические и дипломатические отношения Мозамбика России - "очень хорошие". На переговорах, добавил он, будет обсуждаться укрепление связей в сфере торговли и технологий.