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Лавров прибыл с визитом в Мозамбик - РИА Новости, 09.07.2026
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06:20 09.07.2026
Лавров прибыл с визитом в Мозамбик

Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, где встретится с руководством страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, это третья остановка в его африканском турне.
  • Россия и Мозамбик ведут сотрудничество по вопросам безопасности, и Россия готова содействовать в оснащении вооруженных сил Мозамбика современными образцами техники.
  • Одной из областей интересов двух стран является энергетика, Мозамбик заинтересован в привлечении российских компаний к добыче газа.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, передает корреспондент РИА Новости.
Мозамбик стал третьей остановкой в африканском турне Лаврова. До этого министр уже посетил Эфиопию и Нигер. Как ожидается, министр проведет переговоры с руководством страны, в частности с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.
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Россия и Мозамбик ведут сотрудничество по целому ряду вопросов. Одна из тем взаимодействия - вопросы безопасности. Во время визита Лукаш в июле прошлого года в Москву Лавров подтвердил готовность России рассматривать все обращения Мапуту по вопросам укрепления обороноспособности республики. Позднее, в мае 2026 год, заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия готова содействовать в оснащении вооруженных сил Мозамбика современными образцами техники.
Еще одной областью интересов двух стран является энергетика. В МИД республики ранее отмечали интерес Мапуту к привлечении российских компаний к добыче газа в стране. Президент Мозамбика Даниэль Шапу заявил РИА Новости, что "Газпром" и Национальная углеводородная компания страны (ENH) могут начать сотрудничать для развития проектов в африканской стране.
Также стороны скорее всего обсудят подготовку к третьему саммиту РФ-Африка, который пройдет в октябре в Москве.
Предыдущий раз Лавров посещал Мапуту в конце мая 2023 года.
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