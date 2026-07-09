Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, это третья остановка в его африканском турне.

Россия и Мозамбик ведут сотрудничество по вопросам безопасности, и Россия готова содействовать в оснащении вооруженных сил Мозамбика современными образцами техники.

Одной из областей интересов двух стран является энергетика, Мозамбик заинтересован в привлечении российских компаний к добыче газа.

МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик, передает корреспондент РИА Новости.

Мозамбик стал третьей остановкой в африканском турне Лаврова . До этого министр уже посетил Эфиопию и Нигер. Как ожидается, министр проведет переговоры с руководством страны, в частности с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

Россия и Мозамбик ведут сотрудничество по целому ряду вопросов. Одна из тем взаимодействия - вопросы безопасности. Во время визита Лукаш в июле прошлого года в Москву Лавров подтвердил готовность России рассматривать все обращения Мапуту по вопросам укрепления обороноспособности республики. Позднее, в мае 2026 год, заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия готова содействовать в оснащении вооруженных сил Мозамбика современными образцами техники.

Еще одной областью интересов двух стран является энергетика. В МИД республики ранее отмечали интерес Мапуту к привлечении российских компаний к добыче газа в стране. Президент Мозамбика Даниэль Шапу заявил РИА Новости, что "Газпром" и Национальная углеводородная компания страны (ENH) могут начать сотрудничать для развития проектов в африканской стране.

Также стороны скорее всего обсудят подготовку к третьему саммиту РФ-Африка, который пройдет в октябре в Москве.