Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с руководством Нигера развитие двустороннего сотрудничества, включая расширение торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.
- Стороны подтвердили намерение укреплять координацию действий на международной арене и высказались против неоколониальных практик.
- Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено подготовке к третьему саммиту «Россия — Африка», который пройдет в конце октября в Москве.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Нигер обсудил с президентом страны Абдурахманом Чиани и министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Яу Сангаре Бакари развитие двустороннего сотрудничества, включая расширение торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).
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"В ходе состоявшихся бесед обсужден широкий спектр актуальных вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-нигерских отношений, в том числе с учетом возобновления в начале этого года деятельности Посольства России в Ниамее. Подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных областях с акцентом на расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В МИД отметили, что стороны также подтвердили намерение укреплять координацию действий на международной арене, выступили в поддержку формирования более справедливого многополярного мироустройства и высказались против неоколониальных практик. Российская сторона, кроме того, выразила поддержку курсу властей Нигера на обеспечение устойчивого развития, борьбу с терроризмом и укрепление безопасности в стране и Сахаро-Сахельском регионе.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено подготовке к третьему саммиту "Россия - Африка", который пройдет в конце октября в Москве.
Встреча состоялась в Ниамее "на полях" вторых министерских консультаций "Россия - Конфедерация государств Сахеля" с участием Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Глава МИД России посетил Нигер в рамках турне по африканским странам. Также он провел консультации с главами МИД государств АГС. До этого министр побывал в Эфиопии.