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Лантратова помогла участнику СВО отменить решение о командировке - РИА Новости, 09.07.2026
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09:54 09.07.2026
Лантратова помогла участнику СВО отменить решение о командировке

Лантратова помогла участнику СВО отменить решение о командировке с нарушениями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла отменить решение об отправке в командировку участника СВО, признанного ограниченно годным к службе.
  • Мама участника спецоперации обратилась в аппарат федерального омбудсмена с проблемой отправки ее сына, имеющего категорию «В», в служебную командировку.
  • Военная прокуратура Восточного военного округа оперативно отреагировала и подтвердила нарушения, командиру части внесено представление об устранении нарушений.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла отменить решение об отправке в командировку участника СВО, признанного ограниченно годным к службе.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат обратилась мама участника спецоперации. Ее сын получил ранение на передовой, долго лечился, и военно-врачебная комиссия официально признала его ограниченно годным к службе, назначив категорию "В". С таким диагнозом молодой человек имел право уволиться и далее восстанавливать здоровье дома. Однако военнослужащий был отправлен в служебную командировку.
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Лантратова отметила, что обратилась к заместителю военного прокурора Восточного военного округа с просьбой провести проверку и остановить этот процесс.
"Коллеги из военной прокуратуры отреагировали оперативно. Проверка подтвердила нарушения: командиру части внесено представление об устранении нарушений. Вопрос находится под надзорным контролем военного прокурора Белогорского гарнизона", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила военную прокуратуру Восточного военного округа за оперативную реакцию.
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