Лантратова помогла участнику СВО отменить решение о командировке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла отменить решение об отправке в командировку участника СВО, признанного ограниченно годным к службе.
- Мама участника спецоперации обратилась в аппарат федерального омбудсмена с проблемой отправки ее сына, имеющего категорию «В», в служебную командировку.
- Военная прокуратура Восточного военного округа оперативно отреагировала и подтвердила нарушения, командиру части внесено представление об устранении нарушений.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла отменить решение об отправке в командировку участника СВО, признанного ограниченно годным к службе.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат обратилась мама участника спецоперации. Ее сын получил ранение на передовой, долго лечился, и военно-врачебная комиссия официально признала его ограниченно годным к службе, назначив категорию "В". С таким диагнозом молодой человек имел право уволиться и далее восстанавливать здоровье дома. Однако военнослужащий был отправлен в служебную командировку.
Лантратова отметила, что обратилась к заместителю военного прокурора Восточного военного округа с просьбой провести проверку и остановить этот процесс.
"Коллеги из военной прокуратуры отреагировали оперативно. Проверка подтвердила нарушения: командиру части внесено представление об устранении нарушений. Вопрос находится под надзорным контролем военного прокурора Белогорского гарнизона", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила военную прокуратуру Восточного военного округа за оперативную реакцию.