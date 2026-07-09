Лантратова помогла участнику СВО отменить решение о командировке

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла отменить решение об отправке в командировку участника СВО, признанного ограниченно годным к службе.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат обратилась мама участника спецоперации. Ее сын получил ранение на передовой, долго лечился, и военно-врачебная комиссия официально признала его ограниченно годным к службе, назначив категорию "В". С таким диагнозом молодой человек имел право уволиться и далее восстанавливать здоровье дома. Однако военнослужащий был отправлен в служебную командировку.