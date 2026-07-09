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В Кузбассе мужчину, избившего девушку, приговорили к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 09.07.2026
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11:44 09.07.2026 (обновлено: 11:45 09.07.2026)
В Кузбассе мужчину, избившего девушку, приговорили к шести годам тюрьмы

В Кузбассе мужчину, избившего девушку, приговорили к шести годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Кузбассе по заказу жестоко избил девушку и частично снял с нее скальп.
  • Один из виновных получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй — 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
  • «Гонорар» в размере 15 тысяч рублей конфисковали в доход государства.
БАРНАУЛ, 9 июл – РИА Новости. Мужчина в Кузбассе, который по заказу жестоко избил девушку и частично снял с нее скальп, получил 6 лет колонии строго режима, сообщили в пресс-службе судов Кемеровской области.
Суд установил, что один из подсудимых получил в Telegram от заказчика обещание заплатить 15 тысяч рублей за похищение и истязание девушки, издевательство необходимо было снять на видео. Для совершения преступления фигурант привлек знакомого.
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В сообщении уточняется, что в безлюдном месте мужчина избил потерпевшую, нанося удары ногами и руками, а также срезал волосы, повредив кожу головы. Второй снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Затем видеозапись подсудимые направили заказчику и получили обещанные деньги. Впоследствии видео было опубликовано в Telegram.
Междуреченский городской суд признал обоих виновными по пунктам "а", "в", "г", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия, из корыстных побуждений) и пунктам "г", "е", "ж" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное по найму).
"Одному назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму - 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "гонорар" конфисковали в доход государства - по 7,5 тысяч рублей с каждого из подсудимых.
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