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Иран нанесет новые удары по базам США в случае повторения атак, заявил КСИР - РИА Новости, 09.07.2026
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16:28 09.07.2026 (обновлено: 16:38 09.07.2026)
Иран нанесет новые удары по базам США в случае повторения атак, заявил КСИР

КСИР: Иран нанесет новые удары по базам США в случае повторения атак

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран пригрозил новыми ударами по американским базам на Ближнем Востоке в случае повторения атак США.
  • Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Иран в случае повторения атак США нанесет новые удары по другим американским базам на Ближнем Востоке, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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"Если армия США повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не смогут оставаться в безопасности под нашими интенсивными ударами", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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