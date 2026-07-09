Иран нанесет новые удары по базам США в случае повторения атак, заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Иран в случае повторения атак США нанесет новые удары по другим американским базам на Ближнем Востоке, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.