В Крыму ответили на слова Буданова* о готовности Киева воевать годами

"Им хорошо платят за такие заявления, за уничтожение Украины. Конечно, они готовы воевать, они же не на фронте, у них над головами не летает (боеприпасов - ред.). А простых украинцев, которых каждый день отлавливают на улицах и кидают на фронт, никто ни о чем не спрашивает", - сказал Константинов.