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В Крыму ответили на слова Буданова* о готовности Киева воевать годами - РИА Новости, 09.07.2026
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В Крыму ответили на слова Буданова* о готовности Киева воевать годами

Константинов: Киеву хорошо платят за воинственные заявления в адрес России

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Украинским политикам хорошо платят за воинственные заявления в отношении России, при этом Киев не имеет права самостоятельно определять свою внешнюю политику, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о готовности Киева воевать годами.
"Им хорошо платят за такие заявления, за уничтожение Украины. Конечно, они готовы воевать, они же не на фронте, у них над головами не летает (боеприпасов - ред.). А простых украинцев, которых каждый день отлавливают на улицах и кидают на фронт, никто ни о чем не спрашивает", - сказал Константинов.
Он обратил внимание, что Украина давно утратила право самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику.
"Она не может принимать такие решения, субъектной Украины давно не существует", - уточнил глава парламента.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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