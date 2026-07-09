Три города и два района на севере Крыма остаются без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения.
- В ряде других городских округов и районов электроснабжение ограничено и подается поэтапно.
- Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
Ранее предприятие сообщало об отсутствии электричества в ряде населенных пунктов Крыма из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА.
"В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отсутствует подача электроэнергии в городе Джанкой, городе Красноперекопск, городском округе Армянск, Джанкойском, Красноперекопском районах", - говорится в сообщении.
Поэтапно в зависимости от возможностей энергосети подается электроснабжение в городских округах Феодосия, Евпатория, Симферополь, городах Керчь, Саки, Судак, Советском, Ленинском, Кировском, Красногвардейском, Белогорском, Сакском, Раздольненском районах, уточнили в компании.
Дополнительно введены ограничения электроснабжения в Нижнегорском и Первомайском районах Крыма.
Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, отмечается в сообщении.