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Три города и два района на севере Крыма остаются без электричества - РИА Новости, 09.07.2026
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09:57 09.07.2026
Три города и два района на севере Крыма остаются без электричества

"Крымэнерго": три города и два района Крыма остаются без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения.
  • В ряде других городских округов и районов электроснабжение ограничено и подается поэтапно.
  • Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Три города и два района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
Ранее предприятие сообщало об отсутствии электричества в ряде населенных пунктов Крыма из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА.
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"В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отсутствует подача электроэнергии в городе Джанкой, городе Красноперекопск, городском округе Армянск, Джанкойском, Красноперекопском районах", - говорится в сообщении.
Поэтапно в зависимости от возможностей энергосети подается электроснабжение в городских округах Феодосия, Евпатория, Симферополь, городах Керчь, Саки, Судак, Советском, Ленинском, Кировском, Красногвардейском, Белогорском, Сакском, Раздольненском районах, уточнили в компании.
Дополнительно введены ограничения электроснабжения в Нижнегорском и Первомайском районах Крыма.
Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, отмечается в сообщении.
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