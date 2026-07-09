Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил двоякость позиции США в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 09.07.2026
Песков отметил двоякость позиции США в вопросе урегулирования на Украине

Песков заявил о двоякости в позиции США по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил двоякость в позиции США по вопросу урегулирования на Украине.
  • Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
  • По словам представителя Кремля, США, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс в украинском урегулировании.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США - американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
Песков отметил, что Москве известно, что страны НАТО, в том числе и США, продолжают поставки вооружений и технологий на Украину, поэтому российская сторона "не носит розовые очки" и объективно оценивает ситуацию.
"Некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.
При этом, по словам представителя Кремля, США, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс в украинском урегулировании.
"Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним, мы его приветствуем", - подчеркнул Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Песков назвал диалог Путина и Трампа конструктивным
Вчера, 12:37
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала