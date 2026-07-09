Песков отметил двоякость позиции США в вопросе урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков отметил двоякость в позиции США по вопросу урегулирования на Украине.

Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.

По словам представителя Кремля, США, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс в украинском урегулировании.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США - американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.

Песков отметил, что Москве известно, что страны НАТО, в том числе и США, продолжают поставки вооружений и технологий на Украину, поэтому российская сторона "не носит розовые очки" и объективно оценивает ситуацию.

"Некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.

При этом, по словам представителя Кремля, США, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс в украинском урегулировании.