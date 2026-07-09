Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.
- Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования после разрешения ситуации с Ираном.
- Центральное командование ВС США сообщило об ударах по примерно 90 объектам в Иране, а КСИР заявил о ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.
"Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам.
Москва надеется, что после этого США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования, отметил пресс-секретарь президента РФ.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.