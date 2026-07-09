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Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 09.07.2026
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12:55 09.07.2026 (обновлено: 12:57 09.07.2026)
Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана

Песков: Россия надеется, что США смогут разобраться с историей вокруг Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.
  • Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования после разрешения ситуации с Ираном.
  • Центральное командование ВС США сообщило об ударах по примерно 90 объектам в Иране, а КСИР заявил о ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.
"Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам.
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Москва надеется, что после этого США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования, отметил пресс-секретарь президента РФ.
В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Центральное командование ВС США (CENTOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
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