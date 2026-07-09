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В Кремле прокомментировали возможное "закрытие неба" над Украиной - РИА Новости, 09.07.2026
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12:45 09.07.2026
В Кремле прокомментировали возможное "закрытие неба" над Украиной

Песков: "закрытие неба" над Украиной подразумевает работу военных НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил возможность "закрытия неба" над Украиной для обеспечения безопасности, но отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это подразумевает работу военных НАТО.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возможное "закрытие неба" над Украиной подразумевает работу военных НАТО, а это то, против чего проводится СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на "закрытие неба" над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
«
"В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины - это как раз, то против чего осуществляется специальная военная операция", - сказал Песков журналистам.
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