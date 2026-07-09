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ФСБ: задержанный в Краснодаре агент СБУ должен был забрать взрывчатку - РИА Новости, 09.07.2026
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12:17 09.07.2026
ФСБ: задержанный в Краснодаре агент СБУ должен был забрать взрывчатку

ФСБ: задержанный в Краснодаре агент СБУ должен был забрать взрывчатку в городе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержан гражданин России, планировавший совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ.
  • Задержанный должен был забрать взрывчатку в Краснодаре, но был задержан сотрудниками ФСБ.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент СБУ признал, что должен был забрать в городе взрывчатку для убийства российского военнослужащего, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
В Краснодаре, как уточнила ФСБ, задержан гражданин России, планировавший совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ. В 2002 году он был осужден в России за кражу и разбой, отсидел и уехал на Украину. Под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован, прошел стрелковую и взрывную подготовку и через Кишинев и Ереван прибыл в Россию.
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"Мне нужно было поехать в Краснодар и забрать само вот это взрывчатое устройство для этого дрона. В момент поднятия этого взрывчатого устройства я был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал задержанный в видеоролике.
ФСБ в четверг сообщила, что была сорвана попытка спецслужб Украины с участием западных кураторов провести беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий ВПК и в отношении военнослужащих Минобороны России.
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