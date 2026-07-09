Эксперт рассказала, с каким баллом ЕГЭ можно попасть в лучшие вузы России

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускники, набравшие более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс поступить в ведущие вузы страны.

Средний балл ЕГЭ растет примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выпускники, которые набрали более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

"Важным аспектом 2026 года становится увеличение количества выпускников, которые получили результат экзамена выше 70 баллов. Стоит отметить, что выпускники, которые набрали от 70 баллов и выше, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки", - сказала Коваленко

Эксперт отметила, что средний балл ЕГЭ растет примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах.

По словам Коваленко, ежегодно прикладывается достаточно большое количество усилий со стороны государства, школ и учителей, а также родителей в формировании повышения качества и доступности школьного образования.

"Очень важно создавать ту среду, которая позволит готовить школьников не только к сдаче единого государственного экзамена, но и для дальнейшего их развития и поступления в высшие учебные заведения", - заключила она.