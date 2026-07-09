Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, с каким баллом ЕГЭ можно попасть в лучшие вузы России - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 09.07.2026 (обновлено: 17:53 09.07.2026)
Эксперт рассказала, с каким баллом ЕГЭ можно попасть в лучшие вузы России

Коваленко: набравшие более 70 баллов на ЕГЭ имеют шанс поступить в ведущие вузы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускники, набравшие более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс поступить в ведущие вузы страны.
  • Средний балл ЕГЭ растет примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выпускники, которые набрали более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.
"Важным аспектом 2026 года становится увеличение количества выпускников, которые получили результат экзамена выше 70 баллов. Стоит отметить, что выпускники, которые набрали от 70 баллов и выше, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки", - сказала Коваленко.
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен
Вчера, 10:38
Эксперт отметила, что средний балл ЕГЭ растет примерно на два пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах.
По словам Коваленко, ежегодно прикладывается достаточно большое количество усилий со стороны государства, школ и учителей, а также родителей в формировании повышения качества и доступности школьного образования.
"Очень важно создавать ту среду, которая позволит готовить школьников не только к сдаче единого государственного экзамена, но и для дальнейшего их развития и поступления в высшие учебные заведения", - заключила она.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выступил с докладом в ходе совещания. Министр доложил, в частности, что более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысяч больше, чем в прошлом году.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Кравцов рассказал, сколько человек набрали 400, 300 и 200 баллов на ЕГЭ
8 июля, 19:57
 
ОбществоРоссияЮлия КоваленкоВладимир ПутинМоскваСергей КравцовВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала