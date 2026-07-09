Глава парламента Молдавии признал факт коррупции в правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Гросу признал, что ряд представителей власти в Молдавии оказались замешаны в коррупционных скандалах.
- В партии «Действие и солидарность» и правительственных структурах начались отставки, инициированы проверки на госпредприятиях и в административных советах.
- Расследование молдавского издания RISE выявило факт получения двоюродной сестрой президента Майи Санду зарплаты в 6,8 тысячи долларов за неявку на рабочее место в авиационном госпредприятии MoldATSA.
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу публично признал, что ряд представителей власти оказались замешаны в коррупционных скандалах.
"Да, в партии и в правительственных структурах есть люди ПДС, замешанные в коррупционных скандалах, которые совершили ошибки. Они воспользовались своим положением или нарушили этику и здравый смысл, оказав медвежью услугу всей команде. Мы приняли эти проблемы и начали действовать: последовали отставки, инициированы проверки на госпредприятиях и в административных советах", - написал Гросу на своей странице в Facebook*.
Ранее в Молдавии разгорелся резонансный скандал, связанный с назначением родственников первых лиц государства на ключевые посты и сомнительными схемами трудоустройства в стратегически важных госинститутах. Молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра президента Майи Санду Анастасия Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей ПДС.
Сама Санду попыталась дистанцироваться от инцидента, заявив, что "узнала о нарушении из СМИ" и не несет ответственности за действия двоюродной сестры. По данным местных масс-медиа, у главы государства насчитывается как минимум 24 двоюродных брата и сестры, однако точное число своих родственников, трудоустроенных на госслужбе после прихода ПДС к власти, президент Молдавии раскрывать отказывается.️
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