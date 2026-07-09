Комика-иноагента Слепакова* объявили в розыск

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"Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.