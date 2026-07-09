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Комика-иноагента Слепакова* объявили в розыск - РИА Новости, 09.07.2026
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16:49 09.07.2026 (обновлено: 16:53 09.07.2026)
Комика-иноагента Слепакова* объявили в розыск

СК: комика-иноагента Слепакова объявили в розыск

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*.
  • Он заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
  • Слепаков* был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иноагента и объявлен в розыск.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела комика-иноагента Семена Слепакова*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсети материалы без плашки иноагента.
В СК РФ также добавили, что Слепаков* заочно арестован и объявлен в розыск.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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