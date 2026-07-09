Комика-иноагента Слепакова* объявили в розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*.
- Он заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
- Слепаков* был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иноагента и объявлен в розыск.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела комика-иноагента Семена Слепакова*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсети материалы без плашки иноагента.
В СК РФ также добавили, что Слепаков* заочно арестован и объявлен в розыск.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ