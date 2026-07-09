Стал известен объем инвестиций коллекторов в долги МФО в России в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Инвестиции коллекторов в покупку долгов микрофинансовых организаций (МФО) в России сравняются с тратами на приобретение банковских долгов в 2027 году и составят 26–27 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении исследования аналитиков "Эксперт РА".

В 2025 году размер инвестиций в портфели банковских долгов составил 24 миллиарда рублей, в портфели долгов МФО — 21 миллиард рублей.

Средняя сумма уступленного долга в банковском сегменте в 2025 году составила 157 тысяч рублей, а в сегменте МФО — 26–30 тысяч рублей.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Инвестиции коллекторов в покупку долгов микрофинансовых организаций (МФО) в России сравняются с тратами на приобретение банковских долгов в 2027 году, пишет газета Инвестиции коллекторов в покупку долгов микрофинансовых организаций (МФО) в России сравняются с тратами на приобретение банковских долгов в 2027 году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении исследования аналитиков "Эксперт РА".

"Инвестиции коллекторов в покупку долгов микрофинансовых организаций (МФО) сравняются с тратами на приобретение банковских долгов в 2027 году и составят 26-27 миллиардов рублей", - пишет издание со ссылкой на прогноз.

По расчетам агентства, которые приводит газета, в 2025 году размер инвестиций в портфели банковских долгов составил 24 миллиардов рублей, в портфели долгов МФО - 21 миллиард рублей, в 2024-м - 21 и 15 миллиардов рублей соответственно.

Также отмечается, что в прошлом году коллекторы заплатили за микрофинансовые и банковские долги сопоставимую сумму, несмотря на трехкратную разницу номинала купленной задолженности.

"Объем купленной взыскателями просрочки банков в 2025 году составил 325 миллиардов рублей, просрочки МФО - 113 миллиардов рублей. Столь существенное различие объясняется большой разницей в размере среднего долга и цены за лот", - публикует газета пояснения экспертов.

По данным исследования аналитиков, которые также приводит издание, в банковском сегменте средняя сумма уступленного долга в 2025 году составила 157 тысяч рублей, а средневзвешенная цена за портфель держалась на уровне 7% от основного долга. В то же время в сегменте МФО средняя сумма долга была 26-30 тысяч рублей, а средневзвешенная цена просрочки - 18% от основного долга.