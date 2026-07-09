Юрист рассказала, когда нужно указывать назначение банковского перевода

Краткий пересказ от РИА ИИ Закон не обязывает россиян указывать назначение при переводах между физическими лицами, поле «сообщение получателю» часто является дополнительным сервисным полем банка.

Целесообразно указывать причину перевода, если он производится в рамках договорных отношений, например, оплату аренды или возврат займа.

Платежное поручение, которое используется для переводов юридическим лицам, должно содержать реквизиты, позволяющие осуществить перевод, включая наименование товаров, работ или услуг, номера и даты договоров и товарных документов.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне не обязаны при переводах другим физлицам указывать их назначение, однако это целесообразно делать, если перевод выполняется в рамках договора, рассказала РИА Новости юрист, ассоциированный партнер Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Наталья Колерова.

"Общей обязанности заполнять назначение каждого перевода между физическими лицами закон не устанавливает. При переводе по номеру телефона или карты поле "сообщение получателю" (назначение платежа) чаще всего является дополнительным сервисным полем банка, а не обязательным реквизитом платежного поручения", - сказала она.

При этом, по словам эксперта, в сообщении к платежу целесообразно указывать причину, если перевод производится в рамках договорных отношений, например, оплата аренды, возврат займа, совершение покупки или возмещение расходов.

"При наличии договора следует указать его вид, номер и дату, период оплаты и при необходимости информацию об НДС. Недостоверное или формальное назначение платежа не снижает риски, а, напротив, может вызвать дополнительные вопросы банка или иметь неблагоприятные последствия в налоговом либо судебном споре", - добавила Колерова.

Она отметила, что указание причины платежа может помочь объяснить банку экономический смысл операции, хотя и не является гарантией от приостановления или отказа в переводе. "Банк вправе отказать в совершении операции, если по результатам внутреннего контроля возникают подозрения, что она связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма", - напомнила юрист.