Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала критику ракетного пуска Китая со стороны США примером двойных стандартов.

Она заявила, что Китай заблаговременно уведомил США и другие страны об испытательном пуске ракеты с подлодки.

По словам Мао Нин, США — единственная страна, которая фактически применила ядерное оружие и обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом в мире.

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. США ежегодно проводят пуски стратегических ракет с атомных подводных лодок и при этом критикуют ракетный пуск Китая, это типичный пример двойных стандартов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломата попросили прокомментировать заявление госдепартамента США о том, что Китай якобы слишком поздно уведомил Вашингтон об испытательном пуске ракеты с подлодки и не предоставил достаточно информации.

"Китай оперативно опубликовал соответствующую информацию и заблаговременно уведомил США и другие страны, продемонстрировав открытость и прозрачность китайских вооруженных сил", - заявила Мао Нин.

Она указала, что США являются единственной страной в мире, которая фактически применила ядерное оружие и обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом в мире.

"Они ежегодно организуют пуски стратегических ракет с атомных подводных лодок и при этом делают безответственные высказывания и критикуют обычный ракетный пуск Китая. Это типичный пример двойных стандартов и гегемонизма", - добавила дипломат.