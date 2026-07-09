Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала критику ракетного пуска Китая со стороны США примером двойных стандартов.
- Она заявила, что Китай заблаговременно уведомил США и другие страны об испытательном пуске ракеты с подлодки.
- По словам Мао Нин, США — единственная страна, которая фактически применила ядерное оружие и обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом в мире.
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. США ежегодно проводят пуски стратегических ракет с атомных подводных лодок и при этом критикуют ракетный пуск Китая, это типичный пример двойных стандартов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай оперативно опубликовал соответствующую информацию и заблаговременно уведомил США и другие страны, продемонстрировав открытость и прозрачность китайских вооруженных сил", - заявила Мао Нин.
Она указала, что США являются единственной страной в мире, которая фактически применила ядерное оружие и обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом в мире.
"Они ежегодно организуют пуски стратегических ракет с атомных подводных лодок и при этом делают безответственные высказывания и критикуют обычный ракетный пуск Китая. Это типичный пример двойных стандартов и гегемонизма", - добавила дипломат.
Ранее минобороны КНР сообщило, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая 6 июня успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты с имитационной боеголовкой с подводной лодки в акваторию Тихого океана.