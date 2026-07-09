Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала НАТО отказаться от менталитета холодной войны и скорректировать восприятие Китая.
- Она заявила, что НАТО следует прекратить использовать Китай в качестве предлога по любому случаю.
- Представитель МИД КНР подчеркнула, что Китай не представляет вызовов безопасности для евроатлантического региона.
ПЕКИН, 9 июля – РИА Новости. НАТО следует отказаться от менталитета холодной войны, скорректировать свое восприятие Китая и прекратить раздувать "китайскую угрозу", заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"НАТО позиционируется как региональный оборонительный альянс с четко определенными обязанностями и географическими границами, и ей следует прекратить использовать Китай в качестве предлога по любому случаю", - заявила Мао Нин.
Она подчеркнула, что "Китай всегда был силой, способствующей миру во всем мире, никогда не угрожал ни одной стране и тем более не представляет вызовов безопасности для евроатлантического региона".
"НАТО следует отказаться от менталитета холодной войны, скорректировать свое восприятие Китая и прекратить раздувать "китайскую угрозу", - указала дипломат.
Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля.
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