Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала НАТО отказаться от менталитета холодной войны и скорректировать восприятие Китая.

Она заявила, что НАТО следует прекратить использовать Китай в качестве предлога по любому случаю.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что Китай не представляет вызовов безопасности для евроатлантического региона.

ПЕКИН, 9 июля – РИА Новости. НАТО следует отказаться от менталитета холодной войны, скорректировать свое восприятие Китая и прекратить раздувать "китайскую угрозу", заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин попросили прокомментировать заявления, сделанные в ходе недавнего саммита НАТО , касающиеся связанных с Китаем вопросов безопасности в контексте технологий, военной деятельности и его отношений с Россией.

"НАТО позиционируется как региональный оборонительный альянс с четко определенными обязанностями и географическими границами, и ей следует прекратить использовать Китай в качестве предлога по любому случаю", - заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что "Китай всегда был силой, способствующей миру во всем мире, никогда не угрожал ни одной стране и тем более не представляет вызовов безопасности для евроатлантического региона".

"НАТО следует отказаться от менталитета холодной войны, скорректировать свое восприятие Китая и прекратить раздувать "китайскую угрозу", - указала дипломат.