Краткий пересказ от РИА ИИ Климатолог Кэтрин Хэйхо считает, что аномальная жара в США и мире вызвана не природными циклами, а деятельностью человека.

Почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти, оставшаяся четверть — с вырубкой лесов, изменениями в землепользовании и неустойчивым сельским хозяйством.

По мнению Хэйхо, решения проблемы включают переход на чистую энергетику, устойчивое сельское хозяйство и инвестиции в природу.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Нынешняя волна аномальной жары в США и мире не является следствием природных циклов или изменения солнечной активности, а вызвана деятельностью человека, таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

"Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы. В частности, почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство", - сказала собеседница агентства.

По словам Хэйхо, нынешнюю жару нельзя объяснить естественными факторами, такими как солнечная активность или вулканические извержения. Напротив, если учитывать только природные причины, Земля сейчас должна была бы немного охлаждаться, а не нагреваться.

Климатолог утверждает, что у человечества уже есть решения этой проблемы: переход на чистую энергетику, устойчивое сельское хозяйство и инвестиции в природу.

"Лучшее будущее возможно, но эти волны жары - предупреждающий сигнал о том, что пора действовать", - добавила она.