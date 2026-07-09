Климатолог назвала причины аномальной жары в США и мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Климатолог Кэтрин Хэйхо считает, что аномальная жара в США и мире вызвана не природными циклами, а деятельностью человека.
- Почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти, оставшаяся четверть — с вырубкой лесов, изменениями в землепользовании и неустойчивым сельским хозяйством.
- По мнению Хэйхо, решения проблемы включают переход на чистую энергетику, устойчивое сельское хозяйство и инвестиции в природу.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Нынешняя волна аномальной жары в США и мире не является следствием природных циклов или изменения солнечной активности, а вызвана деятельностью человека, таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.
"Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы. В частности, почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство", - сказала собеседница агентства.
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По словам Хэйхо, нынешнюю жару нельзя объяснить естественными факторами, такими как солнечная активность или вулканические извержения. Напротив, если учитывать только природные причины, Земля сейчас должна была бы немного охлаждаться, а не нагреваться.
Климатолог утверждает, что у человечества уже есть решения этой проблемы: переход на чистую энергетику, устойчивое сельское хозяйство и инвестиции в природу.
"Лучшее будущее возможно, но эти волны жары - предупреждающий сигнал о том, что пора действовать", - добавила она.
В последние недели сильная жара и штормовая погода создавали серьезную нагрузку на американскую инфраструктуру. В Нью-Йорке температура воздуха в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости из-за жары, а в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.
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