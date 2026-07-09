Краткий пересказ от РИА ИИ Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и прилагать усилия для деэскалации.

Сунь Лэй отметил, что конфронтация приносит страдания гражданскому населению, подогревает ненависть и ведет к ужесточению конфликта.

ООН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации, заявил в четверг заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй.

"Необходимо проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации ситуации", - сказал Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине

Он отметил, что конфронтация приносит не только новые страдания гражданскому населению, но и подогревает ненависть, а также ведет к ужесточению конфликта.