Китай призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и прилагать усилия для деэскалации.
- Сунь Лэй отметил, что конфронтация приносит страдания гражданскому населению, подогревает ненависть и ведет к ужесточению конфликта.
ООН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации, заявил в четверг заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй.
Он отметил, что конфронтация приносит не только новые страдания гражданскому населению, но и подогревает ненависть, а также ведет к ужесточению конфликта.
"В последнее время крупные страны продолжают заявлять свою позицию по мирным переговорам, хотя различия все еще сохраняются. Мы надеемся, что все поддержат политическое решение и мир," - добавил китайский дипломат.