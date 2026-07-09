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Китай призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 09.07.2026
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Китай призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

Сунь Лэй: Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и прилагать усилия для деэскалации.
  • Сунь Лэй отметил, что конфронтация приносит страдания гражданскому населению, подогревает ненависть и ведет к ужесточению конфликта.
ООН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации, заявил в четверг заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй.
"Необходимо проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации ситуации", - сказал Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
Он отметил, что конфронтация приносит не только новые страдания гражданскому населению, но и подогревает ненависть, а также ведет к ужесточению конфликта.
"В последнее время крупные страны продолжают заявлять свою позицию по мирным переговорам, хотя различия все еще сохраняются. Мы надеемся, что все поддержат политическое решение и мир," - добавил китайский дипломат.
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