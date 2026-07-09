Киев может не получить заявленные в декларации НАТО деньги, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году.

Эксперт Егор Сергеев заявил, что итоговая сумма помощи Украине может быть изменена в зависимости от ситуации.

Пункт декларации о военной помощи Украине носит заявительный характер и не является конкретным обязательством по выплатам.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина не обязательно получит те 70 миллиардов евро, о которых говорится в итоговой декларации саммита НАТО, так как в документе речь идет о фиксации формата финансирования, итоговая сумма может быть иной, заявил в беседе с РИА Новости доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.

"Она (Украина - ред.) может получить и больше, а может получить меньше... Речь идет о фиксации, по сути, существующих механизмов финансирования. То есть они заявляют: мы сейчас согласовали внутри, как бы в договоренности друг с другом, что мы, в принципе, направляем вот такую-то сумму в 26-м и, скорее всего, в 27-м году на военные нужды Украины", - сказал Сергеев агентству.

Эксперт пояснил, что ни саммит, ни его итоговая декларация не определяют ключевые параметры взаимодействия США, ЕС и Украины.

"Например, поставки ракет, противоракет для европейцев, очевидно, уменьшились в результате операции в Иране, но они уменьшились не потому, что (президент США Дональд - ред.) Трамп сказал: "Я не хочу больше ЕС поставлять", а потому что, как бы, объективная необходимость сложилась. И то же самое с финансами. В зависимости от того, как будет складываться объективная ситуация, будут корректироваться", - подчеркнул собеседник агентства.

Пункт декларации, определяющий объем военной помощи Украине, как указал эксперт, носит заявительный характер. Это формальное закрепление уже существующих подходов к финансированию, а не конкретное обязательство по выплатам.

"А что на самом деле будет, никто не знает. Может, меньше, может, больше", - добавил он.