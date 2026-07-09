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"Украиной уже пройдена точка невозврата в отношении имеющихся у нее людских ресурсов. Это делает любое существенное изменение ситуации невозможным. Более того, западное вмешательство в конфликт вынудило украинскую сторону отказаться от собственного автономного военного мышления <…> в пользу подхода, который ставит территорию выше жизней солдат. В результате Киев продолжает терять огромное количество военнослужащих на передовой вместо того, чтобы осуществлять тактические отступления там, где это целесообразно с военной точки зрения", — подытожил он.