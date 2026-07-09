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"Точка невозврата": СМИ заявили о катастрофе в Киеве после ударов России - РИА Новости, 09.07.2026
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06:37 09.07.2026
"Точка невозврата": СМИ заявили о катастрофе в Киеве после ударов России

SC: после ударов возмездия ВС РФ жизнь на Донбассе стала безопаснее, чем в Киеве

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массированные удары российских войск по Киеву привели к тому, что в некоторых районах Донбасса ситуация с безопасностью стала лучше, чем в украинской столице, пишет издание Strategic Culture.
  • В материале отмечается, что Украина исчерпала возможности восполнять потери личного состава, что лишает Киев шансов переломить ситуацию на поле боя.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Массированные удары российских войск по Киеву привели к тому, что в отдельных районах Донбасса ситуация с безопасностью сейчас лучше, чем в украинской столице, пишет издание Strategic Culture.
«
"Россия нанесла серию массированных ударов по украинской столице. На данный момент жизнь в некоторых районах Донбасса кажется более безопасной, чем в Киеве", — отмечается в публикации.
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По словам автора, после этого Украина уже исчерпала возможности восполнять потери личного состава, что лишает Киев шансов переломить ситуацию на поле боя.
«
"Украиной уже пройдена точка невозврата в отношении имеющихся у нее людских ресурсов. Это делает любое существенное изменение ситуации невозможным. Более того, западное вмешательство в конфликт вынудило украинскую сторону отказаться от собственного автономного военного мышления <…> в пользу подхода, который ставит территорию выше жизней солдат. В результате Киев продолжает терять огромное количество военнослужащих на передовой вместо того, чтобы осуществлять тактические отступления там, где это целесообразно с военной точки зрения", — подытожил он.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.
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