Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массированные удары российских войск по Киеву привели к тому, что в некоторых районах Донбасса ситуация с безопасностью стала лучше, чем в украинской столице, пишет издание Strategic Culture.
- В материале отмечается, что Украина исчерпала возможности восполнять потери личного состава, что лишает Киев шансов переломить ситуацию на поле боя.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Массированные удары российских войск по Киеву привели к тому, что в отдельных районах Донбасса ситуация с безопасностью сейчас лучше, чем в украинской столице, пишет издание Strategic Culture.
«
"Россия нанесла серию массированных ударов по украинской столице. На данный момент жизнь в некоторых районах Донбасса кажется более безопасной, чем в Киеве", — отмечается в публикации.
«
"Украиной уже пройдена точка невозврата в отношении имеющихся у нее людских ресурсов. Это делает любое существенное изменение ситуации невозможным. Более того, западное вмешательство в конфликт вынудило украинскую сторону отказаться от собственного автономного военного мышления <…> в пользу подхода, который ставит территорию выше жизней солдат. В результате Киев продолжает терять огромное количество военнослужащих на передовой вместо того, чтобы осуществлять тактические отступления там, где это целесообразно с военной точки зрения", — подытожил он.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.