Над Курской областью сбили более 100 БПЛА ВСУ за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 8 июля до 09.00 9 июля сбито 107 вражеских беспилотников различного типа (из них 19 — самолетного типа). 78 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".