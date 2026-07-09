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Над Курской областью сбили более 100 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.07.2026
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09:36 09.07.2026
Над Курской областью сбили более 100 БПЛА ВСУ за сутки

Хинштейн: над Курской областью сбили более 100 БПЛА ВСУ различного типа за сутки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью было сбито 107 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 78 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
  • В Октябрьском районе трое человек получили осколочные ранения, повреждены АЗС и три автомобиля.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Сто семь украинских беспилотников различного типа сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 78 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 8 июля до 09.00 9 июля сбито 107 вражеских беспилотников различного типа (из них 19 — самолетного типа). 78 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что шесть раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в Октябрьском районе пострадали три человека: у 2-летнего ребенка, 39-летней женщины и 41-летнего мужчины слепые осколочные ранения. Повреждены фасад и крыша АЗС, три автомобиля. В Обоянском районе на АЗС посечен резервуар для хранения топлива", - сообщил губернатор.
Как отметил Хинштейн, погибших нет.
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