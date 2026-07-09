Рейтинг@Mail.ru
Тела Хаменеи и членов его семьи перенесут в мавзолей имама Резы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 09.07.2026 (обновлено: 15:44 09.07.2026)
Тела Хаменеи и членов его семьи перенесут в мавзолей имама Резы, пишут СМИ

Fars: тела Хаменеи и членов его семьи перенесут в мавзолей имама Резы

© REUTERS / Mohammed SalemПохороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде. 9 июля 2026
Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде. 9 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей мавзолея имама Резы для погребения.
  • Для участия в церемонии похорон в Мешхед прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Тела бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей мавзолея имама Резы, где состоится церемония их погребения в присутствии семьи и офиса погибшего лидера, сообщает агентство Fars.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, власти приняли решение о переносе мероприятия.
Десятки тысяч человек в ожидании церемонии погребения тела бывшего верховного лидера Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Десятки тысяч человек собрались в Мешхеде на похороны Хаменеи
Вчера, 13:11
"Священные тела погибших верховного лидера и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей пресветлого мавзолея (имама Резы – ред.), где состоится церемония погребения в присутствии семьи и офиса погибшего верховного лидера революции", - говорится в сообщении.
Тело Хаменеи доставили в Мешхед, где будет проходить церемония его похорон. Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в город для участия в церемонии прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Цветы у портрета Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Иране заявили, что виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны
1 июля, 14:39
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала