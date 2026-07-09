Тела Хаменеи и членов его семьи перенесут в мавзолей имама Резы, пишут СМИ

"Священные тела погибших верховного лидера и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей пресветлого мавзолея (имама Резы – ред.), где состоится церемония погребения в присутствии семьи и офиса погибшего верховного лидера революции", - говорится в сообщении.