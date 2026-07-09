Тела Хаменеи и членов его семьи перенесут в мавзолей имама Резы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей мавзолея имама Резы для погребения.
- Для участия в церемонии похорон в Мешхед прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Тела бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей мавзолея имама Резы, где состоится церемония их погребения в присутствии семьи и офиса погибшего лидера, сообщает агентство Fars.
"Священные тела погибших верховного лидера и членов его семьи после церемонии прощания и молитвы будут перенесены в одну из галерей пресветлого мавзолея (имама Резы – ред.), где состоится церемония погребения в присутствии семьи и офиса погибшего верховного лидера революции", - говорится в сообщении.
Тело Хаменеи доставили в Мешхед, где будет проходить церемония его похорон. Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в город для участия в церемонии прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.