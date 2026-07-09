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Истребители ВС Ирана обеспечивают безопасность похорон Хаменеи - РИА Новости, 09.07.2026
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15:18 09.07.2026 (обновлено: 15:44 09.07.2026)
Истребители ВС Ирана обеспечивают безопасность похорон Хаменеи

Fars: самолеты МиГ-29 Ирана обеспечивают безопасность похорон Хаменеи в Мешхеде

© REUTERS / Majid AsgaripourПохороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде. 9 июля 2026
Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Мешхеде. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты МиГ-29 ВС Ирана обеспечивают безопасность проведения церемонии захоронения Хаменеи в Мешхеде.
  • В Мешхед для участия в церемонии похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Самолеты МиГ-29 ВС Ирана обеспечивают безопасность проведения церемонии захоронения Хаменеи в Мешхеде, передает агентство Fars.
"Несколько минут назад два истребителя МиГ-29 пролетели над улицами города Мешхед, заполненными участниками церемонии похорон", - говорится в сообщении.
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По информации агентства, самолеты обеспечивают безопасность проведения церемонии.
Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед, где будет проходить церемония его похорон. Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в город для участия в церемонии прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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В миреИранМешхедСШААли ХаменеиМиГ-29
 
 
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