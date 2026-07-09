Истребители ВС Ирана обеспечивают безопасность похорон Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолеты МиГ-29 ВС Ирана обеспечивают безопасность проведения церемонии захоронения Хаменеи в Мешхеде.
- В Мешхед для участия в церемонии похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Самолеты МиГ-29 ВС Ирана обеспечивают безопасность проведения церемонии захоронения Хаменеи в Мешхеде, передает агентство Fars.
По информации агентства, самолеты обеспечивают безопасность проведения церемонии.
Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед, где будет проходить церемония его похорон. Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в город для участия в церемонии прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.