Истребители ВС Ирана обеспечивают безопасность похорон Хаменеи

Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед, где будет проходить церемония его похорон. Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в город для участия в церемонии прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.