Тело Хаменеи доставили в Мешхед, где пройдут похороны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед.
- Церемонию похорон бывшего верховного лидера исламской республики перенесли на 14:00 в связи с задержкой тела в иракском Наджафе.
- В Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед, где с задержкой начнутся похороны, передает агентство Mehr.
Другое агентство Nour News ранее информировало, что церемония похорон бывшего верховного лидера исламской республики, которая должна была пройти утром в четверг, переносится на 14.00 того же дня в связи с задержкой тела Хаменеи в иракском Наджафе.
"Самолет с телом погибшего верховного лидера приземлился в аэропорту Мешхеда", – говорится в сообщении.
После прощания в Кербеле гробы с телами Хаменеи и его семьи были возвращены в Эн-Наджаф, откуда их должны были перевезти в Иран для захоронения. Согласно информации пресс-службы аэропорта Наджафа, самолет с телом Хаменеи должен был вылететь в Иран около 21.00 - 23.00 мск.
Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.