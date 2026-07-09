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Тело Хаменеи доставили в Мешхед, где пройдут похороны, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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10:42 09.07.2026 (обновлено: 11:27 09.07.2026)
Тело Хаменеи доставили в Мешхед, где пройдут похороны, пишут СМИ

Mehr: тело Хаменеи доставили в Мешхед, где с задержкой начнутся похороны

© REUTERS / Majid AsgaripourЖенщины во время похоронной процессии в Мешхеде
Женщины во время похоронной процессии в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Женщины во время похоронной процессии в Мешхеде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед.
  • Церемонию похорон бывшего верховного лидера исламской республики перенесли на 14:00 в связи с задержкой тела в иракском Наджафе.
  • В Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Мешхед, где с задержкой начнутся похороны, передает агентство Mehr.
Другое агентство Nour News ранее информировало, что церемония похорон бывшего верховного лидера исламской республики, которая должна была пройти утром в четверг, переносится на 14.00 того же дня в связи с задержкой тела Хаменеи в иракском Наджафе.
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"Самолет с телом погибшего верховного лидера приземлился в аэропорту Мешхеда", – говорится в сообщении.
После прощания в Кербеле гробы с телами Хаменеи и его семьи были возвращены в Эн-Наджаф, откуда их должны были перевезти в Иран для захоронения. Согласно информации пресс-службы аэропорта Наджафа, самолет с телом Хаменеи должен был вылететь в Иран около 21.00 - 23.00 мск.
Согласно данным гостелерадиокомпании Ирана, в Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4,7 тысячи иностранцев из 27 государств.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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