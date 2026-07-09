Катырин: зарубежный бизнес активно решает споры в российском арбитраже

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский арбитраж в 2025 году рассмотрел суммарно 923 дела, из них международный арбитраж — 337 дел, сообщил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

10% из международных дел — это споры между зарубежными компаниями.

По количеству рассматриваемых дел российский арбитраж сегодня самый крупный в Европе, он двукратно превосходит Стокгольмский и Лондонский арбитражи.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский арбитраж в 2025 году рассмотрел суммарно 923 дела, из них международный арбитраж - 337 дел, при этом 10% из международных дел - это споры пришедших зарубежных компаний, сообщил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хочу обратить ваше внимание на количество дел, которые мы рассматриваем. В прошедшем году мы рассмотрели суммарно 923 дела в арбитраже, из них международный арбитраж – это 337 дел. Хочу подчеркнуть, это предмет гордости наших арбитров в первую очередь, что 10% из международных дел – это не субъекты Российской Федерации, это пришедшие из разных стран в наш арбитраж между собой разбираться", - сказал Катырин

По количеству рассматриваемых дел российский арбитраж сегодня самый крупный в Европе , рассказал Катырин. "Кроме нас в Европе, в европейской части, если национальный (уровень - ред.), то мы самые крупные, если наднациональный – есть только Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, но он как бы по всему миру, можно сказать, работает. Поэтому, конечно, там дел побольше", - сказал глава ТПП РФ.

А с точки зрения Стокгольмского арбитража и Лондонского – российский двукратно превосходит по количеству рассматриваемых дел. "Двукратно, даже если их вместе сложить, мы почти в два раза больше рассматриваем дел, по количеству дел", - отметил Катырин.